Ecuador anuncia otros dos secuestros en la frontera con Colombia

Quito, Ecuador

El gobierno de Ecuador anunció este martes que otras dos personas fueron secuestradas en la frontera con Colombia, según un video enviado por el mismo grupo que mató a los tres periodistas de El Comercio.



A través del canal de comunicación con alias Guacho (líder de los captores) nos he llegado información el día de ayer en horas de la noche sobre un nuevo secuestro de dos ciudadanos", informó el ministro del Interior ecuatoriano, César Navas.



Guacho, el líder del Frente Oliver Sinisterra que desde hace semanas está sembrando el terror en la frontera, dio a conocer a el secuestro de una pareja, un hombre y una mujer de los que desconocen el nombre y las nacionalidades, a través de "un video de prueba de vida".



Hasta este martes, no había trascendido ninguna denuncia sobre nuevas desapariciones en la frontera.



El ministro recordó que "es la primera vez" que Guacho le manda una prueba de vida directamente al gobierno de Ecuador. "No como en ocasiones anteriores que lo hacía a través de medios de comunicación colombianos", aseguró.



En el corto video aparecen un hombre y una mujer de mediana edad, maniatados y flanqueados por dos hombres de espaldas, armados y con vestimenta militar. Le piden al presidente Lenín Moreno que les ayude para que no corran la misma suerte que los dos periodistas y el chofer asesinados por Guacho.



"Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano, que no nos pase lo que les pasó a los periodistas, nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador (...) Dele lo que ellos quieran para que nos suelten y nos dejen libres", suplica el hombre.



El ministro detalló que el video llegó a las autoridades "por la vía whatsapp". "Intenta nuevamente jugar con el Ecuador. Pretende que cumplamos con sus exigencias", explicó el ministro.



Guacho, uno de los criminales más buscados por ambos gobiernos, es el responsable del secuestro y asesinato de los tres miembros del equipo periodístico de El Comercio, cuyos cuerpos no han sido todavía encontrados.



El lunes, el Frente Oliver Sinisterra informó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de la suspensión de la entrega de los tres cuerpos por las acciones militares en curso, prolongando todavía más el dolor de las familias.



Tras conocerse el asesinato, ambos gobiernos lanzaron una cacería militar contra Guacho, un hombre de no más de 35 años que se mueve por ambos lados de la frontera con un grupo de unos 80 hombres.



Javier Ortega (32 años), Paúl Rivas (45) y Efraín Segarra (60) cayeron en poder de los captores cuando realizaban un reportaje sobre la inusitada violencia que azota a Ecuador derivada del narcotráfico en Colombia, primer productor mundial de cocaína.