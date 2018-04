Luis Zelaya convocará a diputados para elegir a jefe de bancada del Partido Liberal

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) convocará a los 52 diputados de este instituto político para que elijan “en legal y debida forma” al jefe o jefa de bancada, anunció el presidente de este organismo, Luis Zelaya.

El expresidenciable liberal está convencido de que el actual jefe de la bancada, Elvin Santos, no fue electo conforme a los estatutos del partido y ya es tiempo de ponerle fin a este impasse legal que ha generado mucho conflicto y división a lo interno de la institución.

Santos fue electo por una parte de los diputados liberales mientras otros asistían a una reunión con las autoridades del partido lo cual va en detrimento de los estatutos, según los dirigentes críticos de este método de escogencia.

“Lo que procede ahora, dado que los diputados no se ponen de acuerdo para hacer la elección conforme a los estatutos, y (para) que ellos libremente escojan sin que se violen sus derechos a elegir y ser electos, va a tener que ser el Central Ejecutivo el que convoque, para que se elija la bancada conforme a ley”, afirmó Zelaya.

Si en el marco de esa convocatoria Santos sale ratificado como jefe de la bancada “bienvenido, pero que sea en legal y debida forma”, expresó el excandidato presidencial.

Santos fue recientemente nombrado por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, jefe de la Comisión Especial para una Nueva Ley Electoral y demás Reformas, como parte del proceso del diálogo nacional, pero Zelaya anunció que no reconocerá las actuaciones de Santos por el problema legal que tiene.

“No reconocemos la bancada como tal y mucho menos la jefatura porque no fue electo conforme a los estatutos. Hay once diputados al menos que no reconocen al ingeniero Elvin Santos como jefe de bancada”, expresó Zelaya.

Agregó: “El mismo Elvin Santos me ha pedido que interceda con esos once diputados, pero no se puede porque no lo hicieron en legal y debida forma”.

Solo el PN lo reconoce

El presidente del CCEPL dijo que los únicos que reconocen a Elvin Santos como jefe de la bancada son los nacionalistas.

“Los que sí lo reconocen como jefe de bancada son Mauricio Oliva, ‘Toño’ Rivera Callejas y todo el Partido Nacional”, enfatizó .

En los mismos términos se pronunció Enrique Ortez Sequeira, miembro del principal órgano de dirección del liberalismo. Dijo que la única forma de legalizar la jefatura de la bancada es que Santos se someta a una elección convocada por el CCEPL, conforme a los estatutos del partido fundado en 1893 por Policarpo Bonilla.