¡Aparatosa caída! Rebecca de Alba se cae durante programa "Mexicana Universal"

Rebecca de Alba no vio la grada y cayó durante la transmisión de Mexicana Universal.

Ciudad de México, México

Rebecca de Alba sufrió una aparatosa caída durante la transmisión en vivo del programa “Mexicana Universal”.

La presentadora se cayó al inicio del reality show y las imágenes se volvieron virales.

Su participación empezó con pie izquierdo justo cuando se dirigía a tomar su lugar en el estrado de jueces. Caminó, se tropezó y cayó de frente en el escenario.

La cara de susto de Rebecca de Alba fue evidente. Rápido sus compañeros, Penélope Menchaca, David Salomón y parte de la producción del programa la auxiliaron. Pese al fuerte golpe que sufrió, no tuvo lesiones.

Una vez que se ubicó en el panel de jueces, brindó unas palabras al público.

“Al venir para acá, esto es una nueva escenografía, el jurado estaba con producción en una junta y ya no dio tiempo de venir y darnos cuenta que esta parte de en medio no está tapada, es así para un efecto de luz maravilloso para las chicas. Me metí a la alberca sin agua, realmente eso es lo que sucedió”, explicó.