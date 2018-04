Toronto a acabar ante Chivas con hegemonía mexicana en Concachampions

Los Angeles, Estados Unidos

El Toronto FC se enfrentará este martes a las Chivas de Guadalajara en la ida de la final de la Liga de Campeones de Concacaf, con la misión de acabar con la hegemonía de México en la competición y lograr un puesto en el Mundial de Clubes.



El cuadro canadiense, vigente campeón de la Major League Soccer, tratará de lograr una ventaja en el BMO Field que le permita disputar la vuelta, el próximo 25 en el Estadio Akron, con cierta tranquilidad.



Los equipos de la MLS no siempre se han tomado en serio la competición, alineando incluso a suplentes y juveniles. Pero este no ha sido el caso del Toronto, que contará con sus estrellas Michael Bradley y el italiano Sebastian Giovinco para intentar levantar la copa.



El torneo ha sido históricamente de color mexicano. Y es que en las 52 ediciones de la competición, los representantes aztecas se han impuesto 33 veces, por únicamente dos de los estadounidenses.



Por si fuera poco, los mexicanos han ganado nueve de las últimas 12 Ligas de Campeones, con otros nueve de los finalistas de la misma nacionalidad.



Solo el Real Salt Lake, en 2011, el Montreal Impact, en 2015 y el Toronto FC, este año, han llegado a la última instancia.



Los canadienses querrán por lo tanto acabar con esta racha y estar en los Emiratos Árabes Unidos a mediados de diciembre para enfrentarse a los demás ganadores continentales.



Pero no lo tendrán fácil. Hay que remontarse al año 2000, y a Los Ángeles Galaxy, para encontrar un cuadro de la MLS que levantara la copa.



Entonces los californianos lo hicieron tras derrotar en la final al hondureño Olimpia.



El "Rebaño" del argentino Matías Almeyda, sin embargo, no se lo pondrá nada fácil.



Las Chivas vuelven a la final 11 años después de perderla en 2007 ante el Pachuca y 56 después de haberla ganado, ante el guatemalteco Comunicaciones de Guatemala, con un marcador global de 6-0.



Los de Guadalajara tendrán bajas para el partido de ida. Almeyda no podrá contar con Jair Pereira, que cumplirá su segundo partido de sanción, ni tampoco con Edwin Hernández ni Rodolfo Cota por acumulación de tarjetas, mientras el "Chapo" Sánchez está lesionado.



Además, los mexicanos deberán tener en cuenta el factor climático. El equipo se encontró una gran nevada en su llegada a Toronto y se esperan lluvia y temperaturas que rondan los 0º C a la hora del encuentro.



Almeyda, conocedor de esta circunstancia, decidió dar descanso a la mayoría de sus titulares esta semana en la decimoquinta jornada del Clausura-2018 y lo acabó pagando.



No en vano, las Chivas sucumbieron 0-3 ante los Xolos de Tijuana el viernes.



Toronto llegó a esta instancia luego de haber ganado 3-1 al América en casa y de haber empatado 1-1 en el Estadio Azteca en la vuelta, mientras los mexicanos lo hicieron después de ganar 1-0 en Guadalajara y de empatar 0-0 ante los Red Bulls en Nueva York en el segundo encuentro.