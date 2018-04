Kenneth Melhado: "Nunca dejen de orar por Isabella, Dios escucha sus oraciones"

Tennessee, Estados Unidos

"Nunca dejen de orar por Isabella, Dios escucha sus oraciones" es uno de los fragmentos de la entrevista que el expresentador y político hondureño, Kenneth Melhado, concedió a EL HERALDO. El joven padre explicó su lucha contra el cáncer que padece María Isabella Melhado Molina, su hija menor de 2 años.

A mediados de 2017, Melhado no tuvo más opción que abandonar su natal Honduras para buscar especialistas estadounidenses que trataran la leucemia linfoblástica aguda que padece su pequeña.

Él y su familia conformada por Ela Giselle Molina Canales, su esposa; y sus hijos Kenneth Alfonso Melhado Molina (9), Mía Fernanda Melhado Molina (5) y María Isabella Melhado Molina (2), iniciaron una nueva vida en Memphis, Tennessee, Estados Unidos.

La decisión no fue fácil y requirió de muchos sacrificios, pero aseguró que "un padre que en realidad ama a sus hijos, está dispuesto a dar su vida a cambio de salvarlos".

Kenneth Melhado nuevamente abrió las puertas de su casa a EL HERALDO y así respondió a todas las interrogantes.

¿Cómo está su hija? La vemos sonriente y activa en sus redes sociales

Ella avanza bien en el tratamiento. Hay días buenos y malos, pero en general gracias a Dios son más los buenos. Para las redes subo la parte positiva y bonita, es lo que queremos que ella recuerde y espero que muchos que atraviesan dificultades vean que a pesar de la adversidad siempre hay esperanza en Dios.

¿Dónde están viviendo actualmente?

En Memphis, Tennessee, Estados Unidos.

¿Por qué decidieron mudarse a Estados Unidos? ¿Cómo los atendieron en los hospitales locales?

Las posibilidades de supervivencia en Estados Unidos son mayores a las de nuestro país y varias personas que habían pasado por esto antes, -ángeles que Dios nos mandó-, nos hablaron del hospital St Jude y su éxito en la lucha contra el cáncer infantil. Decidimos dejarlo todo y arriesgarnos, gracias a Dios lo logramos y estamos en tiempo y forma con su tratamiento. En Honduras los doctores y la enfermeras fueron muy amables, hicieron lo que estaba a su alcance.

¿Cuál fue el diagnóstico de los médicos y cuál es el tratamiento que recibe?

El diagnóstico es ALL en inglés/LLA en español que significa leucemia linfoblástica aguda, (cáncer en la sangre producido por la médula ósea).

La leucemia linfoblástica aguda es el tipo de cáncer más común durante la niñez. Ocurre cuando una célula de la médula ósea presenta errores en su ADN.

Los síntomas incluyen agrandamiento de los nódulos linfáticos, moretones, fiebre, dolor en los huesos, infecciones frecuentes y sangrado de las encías.

El tratamiento puede incluir quimioterapia o fármacos de liberación localizada que destruyen las células cancerosas.

Tras conocer el diagnóstico de su hija, ¿cuál fue el primer pensamiento que cruzó por su cabeza?

Lo primero que pensé es que no estaba preparado para afrontar esta prueba de vida y le pregunté a Dios con mucho dolor y rencor ¿por qué a mi bebé?, es la sensación de impotencia y dolor más grande que he afrontado, pero Dios estuvo ahí en todo momento y me ayudó a convertir la adversidad en esperanza.

¿Esta situación acercó a su familia a Dios?

Totalmente. Conocimos el poder de orar juntos en familia todas las noches y entregarle nuestras cargas, nuestra relación con Dios nos mantiene a flote siempre.

¿Qué dicen sus otros hijos?

Kenneth Alfonso y Mía Fernanda están adaptándose a la vida en Estados Unidos. A veces quisieran estar en Honduras por su familia, pero les va muy bien en la escuela... ya tienen amigos “gringos”, jajajá.

Les encanta la escuela y cuando están con sus compañeros no les gusta que les hable en español, porque es de mala educación para ellos, “lo cual es correcto”, pero yo les digo que nunca se vayan a avergonzar de hablar español y ser hondureños. Sus raíces son lo más importante, aunque se quedarán viviendo en Estados Unidos.

¿Qué es lo que más extraña de Honduras?

En primer lugar a mi mamá, mi familia, los amigos, nuestra gente, las baleadas siempre se extrañan, el café hondureño, nuestro clima. Acá llevamos cuatro meses de frío. En Semana Santa solo mirábamos las fotos del Sol y las playas, pero acá estábamos a 0-8 grados centígrados, pero bueno es parte de adaptarnos.

Hay una publicación específica que habla de una cita con su hija y de los nervios que sintió. ¿Cómo fue ese día?

Ese día le iban hacer un procedimiento intratecal, -que está localizado en las meninges-, con anestesia general para hacer un aspirado de la médula ósea y enviar a Guatemala la muestra para determinar con exactitud el tipo de leucemia que tenía. Fue muy duro, ese día lloramos mucho con mi esposa.

¿Qué está dispuesto a hacer un padre por sus hijos?

Un padre que en realidad ama a sus hijos está dispuesto a dar su vida a cambio de salvarlos, tal cual lo hizo Dios con nosotros. Esa es la muestra más grande de amor que existe en el mundo.

¿Tienen planificado volver a Honduras? ¿Cuándo?

Si Dios lo permite cuando terminemos el tratamiento, pero dependerá de la recuperación de Isabella.

Quiero terminar el proyecto político que dejé inconcluso. La calidad de vida acá en Estados Unidos es mucho mejor y se vive con tranquilidad, pero no quiero acomodarme y dejar la lucha y mi sueño de que en Honduras existan más oportunidades para todos y se acorte la brecha que existe entre ricos y pobres. El hondureño no quiere caos, no quiere conflicto, solo quiere que se le devuelva la esperanza de vivir con dignidad. Tampoco odia a los ricos por ser ricos, pero sí quiere una mejor distribución de la riqueza como lo hizo Costa Rica hace muchísimos años. ¡Todos debemos contribuir a ese cambio!

¿Qué hace Kenneth allá? ¿A qué se dedica?

Por ahora y por bendición de Dios enfocados en Isa, mi familia y un proyecto temporal que tengo.

¿Qué le dice a la gente que siempre está orando por su familia y preguntándoles cómo están, vía redes?

Que les agradezco enormemente sus muestras de cariño y solidaridad. Lo más importante es que nunca dejen de orar por Isabella, Dios escucha sus oraciones.

Y para concluir, expresó: "Nada debe robarte la alegría de vivir aunque sean muy difícil las circunstancias Dios está ahí para llevarte de la mano".



