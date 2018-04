Liga de ascenso en Honduras a punto de culminar

Tegucigalpa, Honduras

Tras la última jornada, el fin de semana, ya se conocieron los clasificados de manera directa a las semifinales de la Liga de Ascenso en Honduras.



Con la salida de Real Sociedad de la Primera División, los equipos pretenden luchar por esa plaza, hasta llegar a la liga de máxima competencia.



Entre los equipos a tener en cuenta está el Parillas One del grupo C, que terminó con 27 puntos al igual que el Dortmund, mientras que el Yoro FC con 25 unidades.



Los reprechajes se jugarán este mes de la siguiente manera:





Lepaera FC vs Dortmund / 18 y 22 de abril

Arsenal vs Deportes Savio / 18 y 22 de abril





Atlético Municipal vs Estrella Roja / 18 y 21 de abril

Gimnástico vs Villanueva FC / 18 Y 21 de abril

Aquí la tabla de posiciones y los resultados