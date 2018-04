La polémica reacción de Mauricio Kawas tras conocer el contrato de Pinto con la Fenafuth

Tegucigalpa, Honduras

El presentador de Todo Deportes, Mauricio Kawas, reaccionó este lunes a la investigación exclusiva de Diario EL HERALDO, en la que muestra a detalle en qué consistió el contrato de Jorge Luis Pinto con la Fenafuth.



El comunicador, reconocido por ser uno de los más calmados, escribió un tuit en su cuenta oficial reconociendo la labor periodística de la Unidad Investigativa de EL HERALDO y reaccionando un tanto alterado en torno al tema Pinto.



"Pobrecito Pinto decían. No me jodan. Tremendo reportaje de @diarioelheraldo", fue el mensaje de Kawas junto a una foto de la portada de nuestro periódico.

Y es que, entre otros detalles, la investigación realizada por nuestro equipo revela que la no clasificación de la H de Pinto al Mundial de Rusia le costó a la Federación Nacional de Fútbol un total de 45.3 millones de lempiras.



Asimismo, que la Federación no prescindió de sus servicios por no pagar una millonaria indemnización.



Si la Comisión de Selecciones (Javier Atala, Rafael Villeda y Mateo Yibrín) decidía echar a Pinto de la Selección de Honduras, por ejemplo tras el segundo desastre en la Copa Oro, debía pagar una indemnización de 360,000 dólares, exactamente 8,436,312 lempiras (seis meses de compensación económica en base a su último salario).