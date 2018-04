Alianza de Oposición anuncia comandos de insurrección en las calles

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Las movilizaciones y las tomas de carreteras se reanudarán en todo el país por decisión de la Asamblea Nacional Extraordinaria Ampliada del partido Libertad y Refundación (Libre), que se celebró ayer en la capital con la presencia y respaldo del excandidato presidencial Salvador Nasralla y del Partido Innovación y Unidad (Pinu).

En esta cita, que se realizó en el hotel Honduras Maya, se determinó mantener incólume la Alianza de Oposición contra la Dictadura para seguir presionando al gobierno a fin de que acepte un mediador internacional con funciones vinculantes para que resuelva la crisis política.

También se aprobó la creación de diez mil “comandos de insurrección para la toma del poder” por el método de la no violencia que seguirán una línea estratégica para evitar que otro “fraude electoral” obstaculice la llegada al poder de la izquierda hondureña.

La asamblea del partido Libre fue concurrida, bulliciosa y con críticas duras contra la administración de Juan Orlando Hernández, pero extrañó el hecho de que se haya desarrollado en un hotel de lujo que tiene socios nacionalistas.

El coordinador general de la Alianza, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, jocosamente hizo eco de un incidente que tuvo en un canal de televisión el exasesor presidencial Marvin Ponce, quien calificó como “vaca intelectual” a un diputado de Libre que lo acusó de corrupto.

“Como ahora nos dicen vacas intelectuales, nuestro coordinador electoral es una vaca electoral; Carlos Eduardo Reina, el coordinador de los comandos antifraude, es una vaca antifraude; al secretario de relaciones internacionales yo le digo vaca internacional. Hoy tenemos la bancada parlamentaria, las vacas parlamentarias. Edgardo Casaña es una de las principales vacas parlamentarias que tenemos”, dijo Zelaya provocando carcajadas entre los asambleístas.

Y refiriéndose a él, apostilló: “A mí me dicen el comandante vaquero, ese nombre me lo heredó Hugo Chávez Frías, sin saber, me lo dijo porque soy ganadero de nacimiento”.

La asamblea, que fue bautizada con el nombre de Kimberly Dayana Fonseca- una de las víctimas de la crisis política- aprobó un calendario de “propuestas, protestas y movilizaciones”, entre las cuales está el 1 de mayo, 21 de, 22 de mayo, 28 de mayo, 28 de junio y 5 de julio.

“Volvemos a las movilizaciones, a los paros y a las tomas a nivel nacional hasta que se respete la voluntad popular”, afirmó Zelaya.

También se autorizó a la bancada de Libre y del Pinu en el Congreso Nacional para que introduzcan un proyecto de ley exigiendo el nombramiento de una mediador con carácter vinculante “que pueda aclarar quién ganó las elecciones”.

Los asambleístas ordenaron a sus diputados que recibieron un bono del Congreso con motivo de Semana Santa que lo donen a los familiares de las 33 víctimas de la crisis política y de los 24 presos políticos.