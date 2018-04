Mateo Yibrín: No pude frenar la contratación de Jorge Luis Pinto en la Selección de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Mateo Miguel Yibrín, parte del triunvirato de la Comisión Nacional de Selecciones de Fenafuth, fue el primer opositor en celebrar el contrato de Jorge Luis Pinto, debido a que consideraba que era mucho dinero para un fútbol que se había quedado sin recursos tras el retiro de la generación de futbolistas de Brasil 2014.



En entrevistas para EL HERALDO en enero de 2015 desde Ciudad de Panamá, Yibrín dijo que "¿quién va a echar los goles, Jorge Luis Pinto?", se cuestionaba el aún presidente del Real España.



Yibrín argumentaba que la generación que competiría en la eliminataria para el Mundial de Rusia 2018, aún no tenía el sufiente rodaje y que al entrenador colombiano le faltarían jugadores para lograr el objetivo.



En ese sentido, recomendaba que se buscara un entrenador local -hasta ese momento el costarricense Hernán Medford había dejado el club de Yibrín a pedido de Rafael Callejas para Selección de Honduras-, que trabajara la actual generación de players y se enfocaran en el proceso para Qatar 2022.



De hecho, el 15 de noviembre de 2017, cuando la Selección de Honduras quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 al caer goleada en Australia, Yibrín usó su cuenta de Twitter para sútilmente recordarlo.





"Qatar 2022 pero con la sub 21 y sub 23 desde ya!", tuiteó.



En reciente entrevista del 1 de abril de los corrientes a EL HERALDO, el controvertido dirigente del fútbol, recalcó lo anterior.



¿Se equivoco Fenafuth con la elección de Pinto?

Cuando me dijeron que iban a sacar a Medford para traer a Pinto y lo que iba a costar, yo al principio me opuse, pero no pude frenar la contratación de Pinto y ya contratado le di todo mi apoyo. Creame que en el futbol de Honduras no solo se trata de lo deportivo, hay mucha política de por medio.



El salario de Pinto estaba fuera de los parámetros?

Uf, pero lejísimos de los parámetros.



¿Hay un retroceso al no haber ido al Mundial 2018?

El retroceso no es porque no fuimos al Mundial, el retroceso fue porque no me hicieron caso hace cuatro años cuando dije: “Olvidémonos de Rusia y hagamos un proceso de alto nivel para Qatar”. Quizá tuviéramos una Selección más fuerte y hubiéramos gastado la mitad de la plata que gastamos para fracasar. Ojalá aprendamos y empecemos un proceso pensando en Qatar 2022, pero con jóvenes. Y si vamos, bueno, pero si no, también, porque vamos a preparar el futuro. Creo que fue justa la eliminación.

En diciembre de 2014, Pinto alcanzó un acuerdo para dirigir a Honduras, con los presidentes de la Comisión de Selecciones, Javier Atala y Rafael Villeda.





