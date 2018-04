Conductor y acompañantes se salvan de morir tras ser impactados por rastra en Amarateca

Amarateca, Honduras

El conductor de un pick up y dos personas que lo acompañaban se salvaron de morir este domingo luego de ser impactados por una rastra.



El fuerte choque se registró en el kilómetro 14 de la carretera CA-5 a la altura del valle de Amarateca.



Según el relato del conductor del vehículo con placas PDM 3221, identificado como Pedro Martínez, la rastra los golpeó por detrás provocando que perdiera el control del automotor.



Tras el impacto, el pick up se salió de la vía golpeó una cuneta y quedó atravesado cerca de la mediana con la parte trasera y delantera destruidas.



El conductor salió ileso así como sus dos acompañantes, que no presentaban lesiones mayores, quienes se dirigían a un balneario cuando los embistió el pesado vehículo.

