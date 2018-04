California, Estados Unidos

El astro sueco, Zlatan Ibrahimovic posteó en su cuenta de Twitter que sus posibilidades de jugar en el Mundial son altísimas.



"La posibilidad de que yo juegue en la Copa del mundo es skyhöga #FifaWorldCup2018", escribió el delantero del LA Galaxy esta mañana.



Zlatan pasa por un buen momento en la MLS, con 36 años el goleador histórico de la selección de suecia, espera la decisión final del técnico del plantel Janne Andersson.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018