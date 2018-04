Suspenden programa de asistencia legal gratis para inmigrantes detenidos en Estados Unidos

Nueva York, Estados Unidos

A partir de este mes Estados Unidos suspendería temporalmente el "Programa de Orientación Legal" (LOP, por sus siglas en inglés) para inmigrantes detenidos en Estados Unidos, según The Washington Post.



La determinación vendría a afectar a miles de inmigrantes en al menos 12 estados.



El LOP se puso en marcha en 2003 y es gestionado por el Vera Institute of Justice, junto a 18 organizaciones sin fines de lucro. La iniciativa apoya a inmigrantes detenidos que enfrentan la posibilidad de ser deportados.



¿Por qué es suspendida?

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (dependiente del Departamento de Justicia) se dispone a evaluar la eficacia del programa. La medida podría afectar a unas 53 mil personas en 12 estados.



También se evaluará el programa "Helpdesk" de Vera, que ofrece ayuda a inmigrantes no detenidos que enfrentan procedimientos de deportación en cortes de Chicago, Miami, Nueva York, Los Ángeles y San Antonio, según detalla Telemundo.

¿Qué opciones le quedan a los inmigrantes?

El Departamento de Justicia de EEUU ofrece un mapa con una lista de organizaciones y abogados que trabajan de forma gratuita para ayudar a inmigrantes.

Allí también pueden encontrar servicios de derivación sin costo, que pueden ayudarte a localizar un abogado que te asista.



Además, pueden solicitar asistencia al consulado de cada país en Estados Unidos.



El Departamento de Estado ofrece una lista alfabética de los consulados extranjeros y sus datos de contacto, actualizada en 2016.



También hay un directorio de embajadas de países latinoamericanos en Washington, DC.



Además, si una persona corre el riesgo de ser detenida o deportada, debería llevar la información mencionada consigo en todo momento. De ese modo, se aseguraría de tener contactos útiles a mano en caso de ser trasladada a un centro de detención aislado.