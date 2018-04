Hallan muerta a una persona en una calle de la colonia Ulloa en la capital 

El fallecido no ha sido identificado pues no portaba documentos personales. (Foto: El Heraldo Honduras)

Comayagüela, Honduras

Una persona fue hallada muerta en plena calle la mañana de este domingo en un sector de la colonia Ulloa, al norte de la capital de Honduras.



Hasta el momento se considera que la víctima murió por causas indeterminadas ya que su cuerpo no presentaba señales de golpes o heridas.



El cadáver quedó en medio de un empinado callejón de tierra en el sector siete de la colonia citada.



El fallecido no ha sido identificado, pues no portaba documentos personales, y los vecinos del lugar no lo conocen. Sin embargo, la víctima podría ser residente en la zona ya que andaba en chancletas.

Lea además: A puñaladas matan a joven que abandonó pandilla