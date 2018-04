Colonias que no tendrán energía eléctrica este domingo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la suspensión del fluido energético para varias colonias del país.

La estatal eléctrica justificó trabajos de mantenimiento en las líneas de transmisión 340, 341 y 342. En esas áreas se realizarán cortes de ramas entre otros ajustes.

Subestación Coyoles Central (8:00 am A 2:00 pm)

Coyoles Central

Luz y Esperanza

Nerones

Palo Verde

Buenos Aires

Tierra Blanca

Limones A y

Nombre de Jesús

Trojas 2 y 3

La Unión

Envidia

Balsamo

El Cayo

Campo Rojo Nuevo

Colonia Guadalupe



Olanchito (8:00 am A 2:00 pm)

Aldea Carril

Aldea Calpules

Aldea Trojes

Aldea Coyoles Medina

Aldea Chorreras

Aldea Tejeras

Aldea Santa Bárbara

Aldea Tacualtuste

Aldea El Nance

Aldea Las Minas

Aldea San Dimas

Aldea San Juan

Aldea Santa Cruz

Aldea Arenal

Aldea Teguajal

Aldea El Potrero

Aldea San Patriciolos Horcones

Aldea San Lorenzo Abajo

Aldea San Lorenzo

Aldea San Marcos

Aldea Savana



Olanchito (8:00 am A 2:00 pm)

Barrios y Aldea:

El Centro

Rosales

El Bíblico

Dionisio

Los Ángeles

San Jorge

Murillo

Brisas de Uchapa

21 y 25 de Noviembre

Valle Fresco

La Estación

Bella Vista

Ponce

Guillermo

San Luis

15 de Septiembre

8 de Febrero

Rosa Luque

Sitrabarimasa

24 de Mayo

Colonia Mejía

Libertad

Colonia Reparto

Colonia Jacobo V.

Colonia Cárcamo

Barrio Betania

Barrio Guanacaste

Conquista

Mariñán

Colonia Universitaria

Colonia Joaquín Reyes

Los Laureles

Monte Fresco

Miraflores

Satélite

Jaguas Abajo y Arriba

Barrio Arriba

El Triángulo

Marco Tulio

La Torre

Barrio Abajo

Miranda Quezada

Hospital Anibal Murillo Escobar



Olanchito (8:00 am A 2:00 pm)

Aldea Sutrasfco

Aldea Agalteca

Aldea Sabanetas

Aldea Potrerillo

Aldea Las Minas Aguán

Aldea El Ocote

Aldea Calpules

Aldea Teguajinal

Aldea Juncal

Aldea Chaparral

Aldea San Carlos

Aldea Barranco

Aldea Boca de Mame

Aldea San Francisco

Aldea Piedra del Tigre

Aldea Maloa

Aldea Trocaire

Aldea Armenia

Aldea El Cajón

Aldea El Bambu

Aldea Campo Nuevo

Aldea San Luis

Aldea Tepusteca

Aldea Sitraproadasa

Aldea Balsamo Oriental

Aldea El Agricultor

Aldea Brisas de Monga

Aldea 12 de Diciembre

Aldea Crucete Oriental

Aldea Agua Caliente

Aldea 4 de Enero

Aldea Lomitas

Aldea 21 de Abril

Aldea Sabanas de Ceibita



Olancho (8:00 am A 2:00 pm)

Aldea La Unión

Aldea Los Encuentros

Aldea Esquipulas del Norte

Aldea Carrizal

Aldea Ciudad Vieja

Aldea Puerto Escondido

Aldea Caisesa

Aldea El Puente

Aldea Empacadoras Barimasa

Aldea El Cinco.