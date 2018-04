Platense está listo para asegurar la categoría 

La Ceiba, Honduras

Con trabajos regenerativos como tenis-fútbol en una cancha sintética de La Ceiba continuó la mañana de este sábado Platense su preparación previo al trascendental partido del domingo ante Real Sociedad en el estadio Francisco Martínez Durón de Tocoa.



Los 21 futbolistas disponibles para el cotejo, que se disputará a partir de las 3:00 pm, lucieron relajados pero no confiados ya que podrían definir el descenso de Real Sociedad si este no gana para obligarlos a jugar un partido extra. Ambos empatarían en puntos en la tabla acumulada (38).



"Estamos haciendo énfasis en bajar cargas de trabajos, estamos haciendo trabajos relajantes en súper compensación para recuperar al grupo. El domingo será un partido muy exigente, tenemos que estar física y mentalmente al cien", explicó el preparador físico Leonel Flores.



Y agregó: "los muchachos están bien hidratados, tomando en cuenta que tuvimos mucho desgaste la semana anterior con partidos miércoles y domingo, hay que darle mucha importancia a la recuperación para que estén disponible el domingo. Vamos a hacer trabajos relajantes para no intoxicar mentalmente al grupo".

Avanzada

El profesional de la parte física considera que la directiva tomó la mejor decisión en concentrar al Club en La Ceiba para evitar el ambiente hostíl que se pudiera generar en Tocoa previa al encuentro.



"Quedarnos en La Ceiba fue la mejor decisión que tomó la directiva porque no sabíamos el ambiente hostíl que podríamos experimentar en Tocoa. Sabemos que es una cancha difícil y en estas instancias sabemos que no habrá hospitalidad por lo que se está jugando", enfatizó.



Añadió que "la mayoría de los equipos se quejan de Tocoa porque en el estadio no ponen agua en los camerinos, cortan la luz, los dejan sucios y con mal olor por eso mandamos parte del cuerpo técnico en avanzada para que preparen todo y evitar sorpresas".



"Hay que tomar muchas precauciones sobre el mal ambiente que se vive allí, aunque el señor (Ricardo) Elenkoff dijo que iba a aceptar el resultado con tranquilidad, pase lo que pase le desearía lo mejor al que gane sin violencia".



Excursiones

Platense con un empate salva la categoría, sin embargo los futbolistas están mentalizados en ganar y esperar una derrota del Vida frente a Motagua para asegurar un puesto en el repechaje.



Esas posibilidades tienen motivados a los aficionados que anuncian al menos ocho buses que se trasladarán a Tocoa para apoyar a su equipo desde el primer minuto de juego.



"Lo que sí nos alegra es que llegará mucha gente de Puerto Cortés a apoyar al equipo, eso es importante por los muchachos. Al finalizar el partido contra Olimpia pese a la derrota llegaron a los camerinos con sus cánticos y eso mismo harán en Tocoa, es una inyección de adrenalina porque el grupo estaba anímicamente caído", dijo Flores.