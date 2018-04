David Fúnez: "Tenemos el compromiso de dejar a Real Sociedad en Liga Nacional"

Tegucigalpa, Honduras

David Fúnez, técnico de Real Sociedad, dijo que tienen el compromiso de dejar al equipo en primera división y para lograrlo están obligados a vencer en dos partidos a Platense.

El primer encuentro se disputará este domingo a las 3:00 pm en el estadio Francisco Martínez Durón.



"Anímicamente estamos bien; estamos motivados, sabemos la responsabilidad que tenenos de ganar el domingo. Tenemos el compromiso de dejar al equipo en Liga Nacional porque representa al departamento de Colón, no será fácil pero vamos a aprovechar nuestra localía jugando un partido casi perfecto", explicó.



Real Sociedad figura en la tabla acumulada con 35 puntos, mientras que Platense tiene 38.

Si ganan este domingo empatan en puntos y el sábado 21 de abril a las 4:00 pm en el estadio Nacional de Tegucigalpa se jugaría el encuentro decisivo para definir el descendido.



"Tenemos que jugar los 90 minutos presionando a Platense. La estrategia que vamos a utilizar la definiremos en los entrenamientos de este viernes para ganar y obligar a Platense a jugar un partido extra. El plantel está listo sin lesionados ni nada"...



Y agregó. "Vamos a jugar los 90 minutos con el sub 20 para cumplir los 550 minutos que establece el reglamento. Saldremos con Obed Enamorado en el marco por las amarillas de Yul Arzú".



'Enamorado está preparado para jugar, tiene experiencia y calidad, quizas le falta algo de ritmo porque no ha jugado pero tiene calidad. Las estadísticas nos favorecen pero no nos vamos a confiar por eso. Platense viene a hacer su partido. Aquí lo esperamos para sacarle puntos de forma inteligente para romper sus líneas", advirtió Fúnez.

Lea además: Maluma y Derulo lanzan tema oficial del Mundial Rusia 2018 y así suena