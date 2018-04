El anuncio del secretario general de la OEA incomoda a Honduras porque no ha hecho la solicitud de forma oficial

Tegucigalpa, Honduras

La revelación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la persona que ocuparía la responsabilidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) no cayó de buen agrado en instancias del Poder Ejecutivo.



Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo indicaron que no existe de manera formal y oficial una comunicación para recibir el beneplácito de una persona para ocupar la posición que dejó Juan Jiménez Mayor, tras los pleitos que mantuvo con Almagro.



Almagro puso en su red social de Twitter que había propuesto a Luiz Antonio Guimaraes, un ex fiscal general de Sao Paolo, Brasil, como nuevo vocero de la Maccih, pero además en calidad de jefe de misión.



"El silencio diplomático equivale a un NO y es la sanción a la indiscreción y falta de respeto al Estado Receptor", dijo la fuente al señalar el silencio que ha habido tras los mensajes que ha hecho públicos Almagro.



"La indiscreción se toma como una presión indebida", dijo la fuente tras subrayar que "si de esto dependiera la decisión, no responderíamos la solicitud de beneplácito".