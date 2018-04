Actor Will Ferrell sufre grave accidente automovilístico

California, Estados Unidos

El famoso actor de Hollywood, Will Ferrell, estuvo a punto de perder la vida luego que sufriera un accidente automovilístico en una carretera de California la noche del jueves.



El artista de 50 años se conducía en el carro junto a otras tres personas. Todos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.



Al parecer, el vehículo en el que se conducía Ferrell se volcó, luego de que fuera impactado por otro. Para suerte del actor sus heridas no fueron tan graves y fue dado de alta.



Antes del choque, Ferrell apareció en un evento como su personaje de Ron Burgundy, el narrador de noticias setentoso de la comedia "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy", según mensajes publicados en redes sociales por Funny or Die, organizador del evento, y de personas que estuvieron presentes.