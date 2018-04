Olimpia podría hacer debutar a Wilson Palacios este domingo

Tegucigalpa, Honduras

Casi tres meses después de haberse integrado a las filas del Olimpia, el regreso a las canchas de Wilson Palacios podría estar muy cerca si él considera que está listo para sumar minutos.



Después de muchas horas de trabajo físico, entrenamientos y mucha disciplina, el volante presenta una nueva imagen en su estado y de eso depende mucho que pueda regresar a los terrenos de fútbol de manera oficial.



El técnico del Olimpia, Nahún Espinoza, deja las puertas abiertas para que este domingo el exvolante del Tottenham pueda sumar minutos con el equipo si así lo considera el jugador.



"Es bien difícil, primero porque yo respeto la jerarquías y Wilson es un jugador que estuvo al máximo nivel, respeto su lesión que es grave, también que estuvo mucho tiempo parado, pero si él me dice que está al cien por ciento, lo tomaría en cuenta y si no, jamás lo haría jugar si no está bien", indicó,



Espinoza es claro en su concepto de lo que representa contar con Wilson Palacios como jugador y así lo visualiza en caso que ambos sigan ligados en la institución merengue.



"Eso depende de él, y yo aquí lo aceleré porque creo en él, es más, si yo me llegase a quedar en el Olimpia, él sería parte del esquema base del otro torneo", finalizó.