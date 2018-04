Presidente de Ecuador da 12 horas a disidentes de las Farc para entregar periodistas

Quito, Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, advirtió la noche del jueves que si en un plazo de 12 horas los disidentes de las FARC no dan pruebas de la existencia de tres periodistas del diario El Comercio, secuestrados el 26 de marzo en la frontera con Colombia, tomarán acciones contra este grupo armado.



"Ya no va más", se repetía a cada momento Moreno, y luego dijo que las acciones se actuarán en conjunto y bajo el visto bueno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.



Moreno estaba el Lima participando de la VII Cumbre de las Américas, pero la noche de este jueves se regresó a Quioto por la situación crítica en el caso.

Moreno indicó que aún no han movilizado sus fuerzas de defensa a la frontera de Colombia, pero que luego de 12 horas (10:00 AM hora de Honduras), tomarán acciones.

"Iremos con toda la contundencia (...) sin contemplaciones para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos", expresó el mandatario casi al borde del llanto y tras su regreso de emergencia de Lima.

Los secuestrados son el periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60).