Estas zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este viernes 13 de abril

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras anunció que para este viernes 13 de abril varias zonas del país estarán sin luz por trabajos de mantenimiento.



Por más de 8 horas se suspenderá el servicio eléctrico debido a que se necesitan hacer cambios de equipo, limpieza de brecha y mantenimiento general del circuito.



Aquí los lugares afectados:

Distrito Central

8:00 AM a 12:00 M y de 3:50 a 4:00 PM

Colonia Santa Fe

Colonia Torocagua

Colonia La Haya

Colonia Primero de Diciembre

Colonia Iberia

Mayangle

Colonia Fivanna

Colonia Primavera

Monseñor Fiallos (Parte sur)

Colonia Interamericana

Colonia Díaz

Bombas de agua Las Canteras (SANAA)

Vegas del Country

Hollywood

Barrio El Country

Perpetuo Socorro

Barrio Lempira

Colonia Centro Americana

Barrios Los Fuertes

Colonia Bendeck

Lomas del Country

Barrio San Juan de Dios

Colonia Cristóbal Díaz

Colonia Primavera y,

zona aledañas



Tocoa, Colón de 8:00 AM a 5:00 PM

Barrios y Colonias

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

La Independencia

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Parte de la Salomón

Manga seca

La Occidental

Dippsa

Texaco

Basha

Hospital Bajó Aguán



Aldeas:

Guapinol

La Concepción

Ceibita

La Bolsa

Hacienda ganaderos del norte

Cayo Sierra

Zamora

Cayo Campo

La Bolsa I y II



La Lima 8:30 AM a 4:30 PM

Colonia Pineda

Campo Pineda

Colonia La Paz

Hospital La Lima Medical Center

Colonia Luis Tiebaud

Colonia Viejo San Juan

Colonia Nuevo San Juan

Colonia Oro Verde

Colonia Villa Esther

Campo Dos

Zona industrial continental