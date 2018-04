CNA presenta nueva línea de investigación contra 329 funcionarios y la empresa Astropharma

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este jueves una nueva línea de investigación en contra de 329 empleados y exfuncionarios públicos y la empresa Astropharma.

Gabriela Castellanos, titular del CNA, junto al apoderado legal de la entidad anticorrupción, Odir Fernández, llegaron esta mañana a las oficinas de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), adscrita al Ministerio Público (MP), para presentar las pruebas de este caso de fraude fiscal que supera los 56 millones de lempiras.

Según Castellanos, se trata de un presunto caso de corrupción investigado en la Secretaría de Salud en el período comprendido entre 2009 y 2014.

"Es un hecho irrefutable en la denuncia que presenta el CNA que la sociedad mercantil Astropharma obtuvo contrato por más de 600 millones de lempiras, por lo que el CNA en vista de que la posibilidad de acceder a la información se encontró en la capacidad de confirmar las transacciones por más de 116 millones de lempiras, encontrando un aumento de los precios de alrededor del 47 por ciento. Esto constituye una cantidad de más de 56 millones de lempiras", informó Castellanos.

En ese sentido, "el Consejo Nacional Anticorrupción imputa los supuestos delitos penales de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y asociación ilícita a un total de 329 personas que se desempeñaron en una función pública, otros que actualmente son empleados de la Secretaría de Salud y otras instituciones gubernamentales que también participaron", dijo la titular del CNA.

Por su parte, detalló que a los socios de la empresa Astropharma se le imputan los delitos de fraude y asociación ilícita.

"La fragmentación y sobrevaloración son los mecanismos que se han utilizado para generar un perjuicio de 56 millones al Estado de Honduras desde la Secretaría de Salud (...) esta investigación llevó un período de tiemp necesario, suficiente para el CNA, así como las anteriores ocurrieron; lleva los respaldos suficientes que determina la responsabilidad de los 329 funcionarios y exfuncionarios, así como también de los representantes de la sociedad mercantil -Astropharma-", recalcó Odir Fernández, abogado del CNA.

"El CNA analizó un total de 116 millones de lempiras, pero la cifra de 56 millones puede aumentar mucho más", agregó.

Ante la denuncia, el abogado de la empresa Astropharma, Jaime Banegas, reaccionó asegurando que todo se trata de un "show" del CNA.

"Esto no es nuevo, aquí no hay novedades, esta investigación es antigua (...) si el CNA pretende montar un show el día de hoy, que lo monte. Ellos anunciaron que habían ONG investigadas y no están denunciadas, sin embargo Astropharma, que es un asunto viejo, vienen y lo ponen ahora como un show", respondió Banegas.

El abogado especificó que lo que se hará es un análisis de precios de los medicamentos, porque no hay tal sobrevaloración.

"Es un tema financiero y lo vamos a demostrar aquí en la Ufecic. Aquí vamos a dormir si es necesario para defendernos", agregó.