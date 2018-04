Video: Hondureña se vuelve viral tras ser detenida por golpear a su marido

Tegucigalpa, Honduras

Una hondureña de 24 años de edad es sensación en redes sociales tras haber sido detenida por la Policía Nacional por maltratar a su pareja.

Y es que la guapa chica identificada como Karla Melissa Reyes fue denunciada ante las autoridades por actos de violencia doméstica contra su marido.

Al momento de ser presentada, la imagen de la chica mostrando sus datos en un pizarrón se volvieron virales, tanto así que algunos cibernautas ya la bautizaron como "lady vengadora".

Pese a que la víctima, identificada como José Luis Ferrera, no ha dado su versión ante los medios de comunicación, sí lo hizo la bella chica, quien sostuvo que "solo fue una cachetada" que le pegó.

"No sé cómo toman esa denuncia por una cachetada, cuando él hasta con una pistola me ha amenazado (...) el violento es él, no yo, quiero que toda la gente lo sepa, que yo con toda la intención del mundo no quería hacerle daño, lo que pasó fue que yo me defendí, porque todos saben que una mujer no tiene la misma fuerza del hombre", detalló Reyes.

VEA: Hombre muere atropellado por supuesto amante de su mujer

La joven pidió al canal Lenca Televisión, de La Esperanza, Intibucá, occidente de Honduras, aclarar que ella no es una persona violenta.

"Todo comenzó por celos porque él cree que ando con alguien, cuando yo ya no tengo nada con él. A él ya lo había denunciado por todos lados y nadie dijo nada, yo solo le pegué una cachetada y ya salgo en todos los medios como que yo soy violenta", aseguró.

Además, sostuvo que no tiene porqué esconderse. "La policía llegó a mi casa a traerme y les expliqué que solo fue una cachetada, no me tengo que esconder porque yo sé cómo pasaron las cosas".

Mientras intenta limpiar su nombre ante los medios de comunicación, su belleza ha acaparado la atención de cientos de cibernautas en las redes sociales.

Mira aquí el video de la guapa chica aclarando lo que pasó: