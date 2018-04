El Marathón de Vargas gana las cuatro vueltas, Platense y Real Sociedad pelearán por no descender

Tegucigalpa, Honduras

Marathón ganó las cuatro vueltas regulares de la temporada 2017-18 (dos del Apertura y dos del Clausura) al sumar 68 puntos tras 35 jornadas de Liga Nacional. El equipo verdolaga al mando de Héctor Vargas no podrá ser superando por Motagua que con dos juegos solamente podría llegar a 67 puntos.



Marathón venció 0-1 al Vida este miércoles en La Ceiba, en tanto que Motagua jugará el jueves ante Juticalpa en Comayagua.



El Ciclón deberá ganar para sacarle distancia a Olimpia que también llegó a 61 puntos tras su triunfo 1-2 ante Platense en Puerto Cortés.



Honduras de El Progreso en tanto salvó la categoría al vencer 1-0 a Lobos UPNFM en El Progreso con gol de Carlos el Mango Sánchez, dicho sea de paso, goleador absoluto del equipo rivereño en los últimos cuatro juegos. Es decir, el Honduras se ha salvado a puro "mango".



El descenso quedó "chiludo" tras 35 fechas y a una para acabar la temporada regular.

Platense quedó con 38 puntos y Real Sociedad con 35, tras perder 1-0 ante Real España en San Pedro Sula, y ahora se jugarán la vida el próximo domingo en Tocoa.

Las fórmulas son sencillas: sí Platense suma, salva la categoría, pero si es Real Sociedad quien gana, ambos equipos jugaran un partido extra en cancha neutra para quedarse en la Liga Nacional de Honduras.



Tanto la hinchada de Platense ha exigido a sus jugadores ganar ese partido, como los de Tocoa han sufrido con su equipo en las gradas.





Torneo Clausura

En la finalización del Clausura, Marathón es líder con 34 unidades y le bastará un empate el domingo ante Honduras de El Progreso en San Pedro Sula o que Motagua no gane este jueves ante Juticalpa, para asegurárselo.

Marathón ya está clasificado a semifinales aunque pierda el domingo.



Para que Motagua sea primer lugar del torneo Clausura en cambio, deberá ganar el jueves ante Juticalpa y vencer el domingo a Vida en La Ceiba, pero el Rojo necesita ganar para a la postemporada del torneo.



Platense, en caso de vencer a Real Sociedad el domingo, no solo salvará la categoría, sino que además se podría clasificar a los play off del Clausura.



Mencionar que ya están clasificados a esta fase de liguilla, Honduras de El Progreso, Real España, Motagua, Marathón y Olimpia, pero los merengues no podrán ya luchar por el primer lugar.





FECHA 18

Domingo 14 de abril

Todos los juegos 3:00 PM

Real Sociedad vs Platense

Vida vs Motagua

Olimpia vs Lobos

Marathón vs Honduras

Juticalpa vs Real España