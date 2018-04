Platense pierde 1-2 vs Olimpia en el estadio Excélsior de Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras

Concluyeron los 90 minutos en Puerto Cortés. Olimpia ganó 1-2 vs Platense en el estadio Excélsior.



En menos de cinco minutos, el equipo dirigido por Nahún Espinoza, tomó la delantera en la penúltima jornada del Clausura, tras anotar dos goles ante El Tiburón.



Un rebote en el área permitió que Rony Martínez la mandara al fondo de la red y pusiera a la afición merengue de pie al minuto 59.

Tres minutos después, al 61, Carlos Will Mejía colocó la segunda diana para los Blancos gracias a una habilitación de Axel Gómez.

El Platense logró el primero de la noche mediante anotación de Rundell Winchester a los 79 minutos.



Este miércoles el reto de los Selacios era sacar ventaja para llegar más tranquilos a Tocoa, durante su duelo contra Real Sociedad. Debido al resultado, la presión sí estará presente el próximo domingo. ¡Lucharán por no descender!

Los Aceiteros tienen la posibilidad de llegar a 38 unidades en Tocoa.

El club merengue no dejó más puntos tirados y consiguió un triunfo en Puerto Cortés, en la jornada 17 del Clausura.



Así salió Olimpia:

28. Donis Escober

2. Kevin Álvarez

30. Jhony Palacios

5. Ever Alvarado

55. Axel Gómez

23. Bryan Moya

15. Marcelo Canales

29. Germán Mejía

4. Luis Ovalle

7. Will Mejía

12. Rony Martínez

Así salió Platense:

1. Rafael Zúniga

27. Ian Osorio

29. Jefry Flores

3. Juan Bolaños

30. Grodbin Benitez

10 Edgar Álvarez

15. Alexander Aguilar

16. Jorge Cardona

46. Christian Padilla

14. Bryan Reyes

77. Brunet Hay Pino