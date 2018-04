Sectores que estarán sin electricidad el jueves 12 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el jueves 12 de abril, debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en los líneas CDA-L271, NS-L332, SIS-L327 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:00 AM a 4:00 PM en Distrito Central, Francisco Morazán

Aldea La Cañada

Colonia Venecia

Altos de la Venecia

Residencial París

Colonia Víctor F. Ardón

Ciudad Jardín

Residencial Brene

Colonia Bella Oriente

Estadio Emilio Larach

Colonia Guaymuras

Residencial Portales

Residencial Honduras

Paseo de las Campanas

Residencial El Tablón

Aldea El Suntule

Parte de montaña de Azacualpa

Los Pinos sector A y B

Residencial Lomas del Dorado y zonas aledañas

De 8:00 AM a 1:00 PM en La Ceiba, Atlántida

Colonia San Isidro

Colonia Alameda

Colonia Los Laureles

Colonia Casa Blanca

Colonia Los Bomberos

Colonia Nueva Esperanza

De 8:00 AM a 5:00 PM en La Ceiba, Atlántida

Colonia Suyapa

Colonia Canelas

Altos de las Canelas

Colonia Las Mercedes



De 8:00 AM a 4:00 PM en Santa Bárbara

Aldea Los Bancos

La Laguna

La Cuesta

El Aguacatal

Santa Rita de Oriente

La Zona