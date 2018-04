"Amante" de Tristan Thompson, novio de Khloé Kardashian", asegura que está embarazada

Los Ángeles, Estados Unidos

La polémica comenzó a rodear los últimos meses de embarazo de la socialité y empresaria Khloé Kardashian.



Y es que en las últimas horas se hizo público un video de su novio Tristan Thompson besando a una mujer en una discoteca.



Hasta el momento, Kardashian no se ha pronunciado sobre el tema, pero quien no perdió tiempo para hacerlo fue la "amante" del jugador de baloncesto.



A través de Instagram Stories, la mujer publicó un video íntimo de los dos. De igual forma reveló que estaba esperando un hijo de Thompson.



El encuentro de estos dos habría ocurrido el pasado 21 de marzo, pero al parecer este no habría sido un encuentro casual.



La cuenta donde se publicaron las imágenes fue eliminada horas después de las redes sociales.