Horario de los partidos de la jornada 17 de la Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El torneo de Clausura 2017-18 está llegando a su fin, y este miércoles se juega la penúltima jornada de la Liga Nacional de Honduras.



Real Sociedad, Honduras Progreso y Platense harán todo lo posible para seguir en Primera División; por su parte, Marathón espera culminar el torneo en la cima de la tabla, por lo que buscará sumar de visita ante el CD Vida en La Ceiba.



Así se jugará la jornada 17:



Miércoles

Real España vs Real Sociedad 7:00 pm Estadio Francisco Morazán (San Pedro Sula)

Platense vs Olimpia 7:15 pm Estadio Excélsior (Puerto Cortés)

Vida vs Marathón 7:15 pm Estadio Ceibeño (La Ceiba)

Honduras Progreso vs UPNFM 7:15 pm Estadio Humberto Micheletti (El Progreso)



Jueves

Motagua vs Juticalpa 7:00 pm Estadio Carlos Miranda (Comayagua)