Salvador Nasralla retira a sus delegados del prediálogo  

Tegucigalpa, Honduras

El excandidato presidencial de la Alianza de oposición contra la dictadura, Salvador Nasralla, anunció ayer que sus representantes en la mesa del prediálogo no continuarán participando en los encuentros, argumentando que el Partido Nacional no acepta un mediador internacional ni ley vinculante para el diálogo.



Al mismo tiempo reafirmó su presencia en esta coalición política con una estructura de lucha definida.



“Confié en la OEA, en las Naciones Unidas y en los Estados Unidos para buscar un posible diálogo político, sin embargo, después de todas las reuniones he comprobado que no existe voluntad política del gobierno de JOH para resolver la crisis electoral provocada por el fraude”, subraya en un comunicado firmado por el ingeniero y con el membrete de la alianza opositora.



Añade que “nuestros jóvenes líderes continúan injustamente presos en todo el país y el gobierno sigue reprimiendo y asesinando”.



Nasralla confirmó en la misiva su asistencia a la asamblea de la Alianza de oposición contra la dictadura que tendrá lugar el próximo domingo en la capital.

Le puede interesar: Nasralla dijo que iría al diálogo si es entre ellos y Juan Orlando Hernández