Real Sociedad podría descender este sábado de la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras

Cuatro finales, un liderato de las vueltas, nueve liguillas consecutivas y seis años avivando la Liga Nacional pueden verse sepultados este miércoles en una noche que puede ser la más oscura y triste para la Real Sociedad de Tocoa.

Con 35 puntos en la general, a uno de Honduras de El Progreso y a tres del Platense, el Aceitero puede decirle adiós a la Primera División en esta penúltima jornada del Clausura.

“Si nos toca derramar sangre lo vamos a hacer, sacando el extra para ganar. Estoy dispuesto a dar hasta mi vida por salvar la categoría,” confesó Yul Arzú, el portero del equipo que tiene a Mauro Reyes como asesor y que este miércoles visita a Real España.

Ese sueño de ser campeón, que acarició cuatro veces, este sábado puede convertirse en esa temida pesadilla llamada descenso; esa pesadilla está a solo tres resultados tan posibles como imaginables: Que el Aceitero caiga ante Real España en San Pedro Sula (7:00 PM), que HEP venza a UPNFM en El Progreso (7:15 PM) y que Platense no pierda con Olimpia en Puerto Cortés (7:15 de la noche).

Esa ecuación mandaría esta misma noche a la Segunda División al orgullo del Bajo Aguán. Enfrente estará un Real España que busca asegurar repesca (es quinto) y que en su afán de asegurar su boleto puede darle el golpe de gracia a los Aceiteros.

“Nada me quita el sueño”

Quince minutos después del pitazo de Manuel Zelaya en el estadio Morazán y a menos de 50 kilómetros, sonará la ocarina de Melvin Matamoros en el Humberto Micheletti de El Progreso, en donde el Honduras de El Progreso puede sellar la salvación ante la UPNFM.

Aún falta terreno que recorrer, pero menos escabroso que el que hemos tenido porque comenzamos el torneo con nueve puntos menos que Real Sociedad y ahora estamos con un punto arriba; ante UPN haremos lo que nos corresponda, ya lo otro es exógeno y pertenece a los demás rivales”, dijo el DT del Honduras, Horacio Londoño.



Si el Ribereño gana y RS pierde, los progreseños podrán decir misión cumplida, a pesar de haber ocupado el sótano durante las primeras 16 fechas del Clausura.

“Pese a todo he dormido tranquilo. La noche es el tiempo que utilizo para descansar, ninguna situación me quita el sueño... en la cama no se resuelve nada, es el tiempo de descanso en el que la mente está predispuesta para planear todo para el día siguiente”, dijo Londoño.

A pesar de que fue dos veces subcampeón con la Real, Lacho está centrado en lo suyo. “Yo no puedo estar sintiendo dolores por otros equipos”, dijo el colombiano, quien también dirigió al otro involucrado, Platense. Ese Tiburón que recibirá a un León (27 puntos) que buscará ganar y esperar mañana un tropiezo de Motagua ante Juticalpa para situarse en el segundo lugar de la tabla.

“Todo está en nosotros, no dependemos de nadie para salvarnos”, dijo el volante escualo Joshua Nieto. La redonda dictará sentencia y el Bajo Aguán estará rezando para no escuchar esta noche “Las golondrinas”.

