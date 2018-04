Irreconciliables Elvin Santos y Luis Zelaya en el Partido Liberal

Redacción

La única forma de que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) reconozca a Elvin Santos como jefe de la bancada es que se someta a una elección legal, con rivales que también aspiren y que se desarrolle conforme a los estatus de la institución, dijo ayer el presidente de este órgano, Luis Zelaya.

Zelaya aclaró que no tiene nada contra Santos, lo que pasa es que este político se reeligió en una asamblea en la que no estuvieron todos los diputados, solo los que le eran afines, mientras una cantidad importante no asistió.

Estos congresistas no reconocen a Santos como jefe de la bancada y ante esta situación el político en algunas ocasiones le ha pedido a Zelaya que le ayude para que lo apoyen.

“Él me ha pedido que hay diputados que no lo reconocen como jefe de bancada, porque no se hizo una elección conforme los estatutos, que yo los convenza para que lo reconozcan, pero obviamente no lo puedo hacer porque esa es una injerencia exclusiva de los diputados”, dijo Zelaya.

“Yo invito al ingeniero Santos a que logre convencer a todos los diputados de la bancada para que lo reconozcan como jefe de bancada en una reunión donde él consolide su liderazgo, que se elija al jefe de acuerdo a los estatutos y nosotros lo reconoceremos a él o a cualquiera que los diputados escojan”, agregó.

No lo invitó

Sobre la llegada anteayer de Santos al CCEPL a una cita a la que habría invitado al presidente del partido para firmar un pacto de unidad, Zelaya explicó que él se hallaba fuera del país.

“No recibí ningún mensaje, ni mucho menos llamada. Me enteré el viernes por la tarde estando yo fuera y por redes sociales. Yo creo que cuando alguien tiene la intención sincera y genuina de reunirse, se acuerda de forma cordial, día y hora”, afirmó Zelaya.

El PL no es Luis Zelaya

Elvin Santos, entre tanto, reveló que de ahora en adelante ni siquiera mencionará el nombre de Luis Zelaya porque se preocupará más por sacar adelante a su partido desde el Congreso Nacional.

“Tenemos incontables oportunidades de decirle que su posición solo daño causa, entonces yo ya no voy a mencionar siquiera su nombre porque ya no tiene ningún sentido”, afirmó el político.

“El partido”, añadió, “no es una persona, el partido son más de un millón de votos de alcaldes, de 700 mil votos de diputados, ese es el Partido Liberal. Son los diputados sobre los cuales nosotros tenemos la mayoría”.

