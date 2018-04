Las 10 frases más impactantes del caso Carlos Collier

Tegucigalpa, Honduras

El proceso penal por la muerte de Carlos Collier dio un nuevo giro este sábado cuando el juez que conoce el caso cambió las medidas sustituivas a los cuatro jóvenes señalados por el crimen.

La Corte de Apelaciones demandó dictar prision preventiva para los implicados, asimismo se conoció que Carlos Alfredo Alvarenga Romero habría sido el autor material del homicidio en contra del joven universitario.



El cuerpo sin vida de Collier Núñez apareció en las cercanías de la colonia Loarque, donde fue arrojado por sus amigos desde un vehículo, el pasado 11 de octubre.

Al cumplirse seis meses de la muerte del universitario recopilamos a continuación las 10 frases más impactantes de este caso:

1. "...se subió Carlitos Collier al carro y cuando acordaron ni cuenta se dieron de que escucharon unas fuertes detonaciones y todos salieron del carro y dijeron ´no jueguen con eso´, y ahí vieron que el muchacho estaba caído en el carro": Mirna Regina, madre de Elías Chaín, uno de los señalados.

2. "Ellos llegaron a la casa porque lógicamente, a usted le cae una taza de café encima y su tendencia es quererse quitar la ropa manchada, entonces es exactamente una reacción natural de una persona que le ha sucedido eso, buscar cambiarse, pero no por malicia...": Mirna Regina.

3. "Al ver que alguien ha muerto accidentalmente y yo lo veo, yo no sé qué voy a hacer como adulto", dijo Yamileth Márquez al justificar porqué lanzaron el cuerpo.

4. "Si con algo tan sencillo como eso reaccionamos de una manera, entonces los cipotes se desesperaron y no fue por malicia ni mucho menos, porque ellos no tienen la capacidad de ocultar nada": Yamileth Márquez, madre de James O´Connor, otro de los imputados.

5. "Si son tan inocentes, que se vayan para los tribunales y que cumplan con la justicia. No hagan el ridículo justificándolos. O´Connor fue el de la idea de ir a tirar a mi hijo, aquí la víctima es mi hijo": Tatiana Núñez, madre de Carlos Collier.

6. "...usted puede ir a una fiesta a departir, lo pueden matar y los culpables pueden salir ibres": Tatiana Núñez.

7. "...cuatro sociópatas estén libres tomando las decisiones que ellos quieran tomar sin prever que esto puede ser un peligro para la sociedad": Tatiana Núñez, cuando los imputados habían sido excarcelados.

8. "...James no participó en el asesinato, no es un asesinato, es un accidente y la Fiscalía lo sabe. El joven -Collier- iba jugando con su arma y se disparó": Ricci Antúnez, defensora James O´Connor.

9. “Contéstame, por qué no me contestas, le dije, pero solo me dejó los mensajes en visto y nunca me respondió”: Tatiana Núñez, cuando intentó comunicarse con su hijo la noche del asesinato.

10. “Si lo hicieran (consumir drogas) jamás me lo iba a comentar porque él (Carlos Collier) defendía a capa y espada a sus amigos”: Tatiana Núñez.

