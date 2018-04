Roma logra el milagro al vencer 3-0 al Barcelona y está en semifinales de la Champions League

Tegucigalpa, Honduras

La Roma logró el milagro al vencer 3-0 al FC Barcelona en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions League, y está en semifinales.

A los 6´minutos de la primera parte, Dzeko puso a ganar al club local. De Rosi se encargó de poner el 2-0 al 57´ desde el punto penal. Manolas marcó el 3-0 que tiene a los italianos en semifinales, al 82´.

El equipo romano se clasifica para las segundas semifinales de su historia, tras hacerlo en 1984, un año en el que alcanzó la final y perdió en los penales el título contra el Liverpool en el Olímpico de Roma.



El equipo entrenado por Ernesto Valverde, que soñaba con el triplete tras tener prácticamente sentenciada la Liga y jugar la final de la Copa del Rey, jugó probablemente el peor partido de la temporada ante un rival que ya había demostrado en el Camp Nou un nivel de juego que no se correspondió con la abultada derrota por 4-1.



El Barcelona comenzó el partido tratando de controlar el balón para evitar los ataques de la Roma, pero se encontró con un equipo italiano que salió a presion muy alta y sorprendiendo por las bandas, con Alessandro Florenzi y Aleksandr Kolarov.



La altura y el juego aéreo de Edin Dzeko y Patrick Schick también dieron muchos problemas a los azulgranas, que a los seis minutos encajaron el primer tanto, con un pase en largo de Daniele de Rossi que protegió bien el delantero bosnio y batió en la salida a Marc André Ter Stegen.



- Dzeko, una pesadilla -

Lejos de reaccionar, el Barcelona siguió sufriendo las embestidas romanas, que pudo haber ampliado el marcador con dos cabezazos de Schick (14 y 29) y una jugada en la que Gerard Piqué evitó in extremis el disparo de Kolarov al borde del área pequeña (26).



Un Barça desconocido apenas podía enlazar jugadas de ataque y el mayor peligro llegó en dos faltas al borde del área que Messi envió fuera (10 y 40).



La Roma, en cambio, estuvo a punto de marcar de nuevo antes del descanso, en un centro de Florenzi cabeceado por Dzeko, pero Ter Stegen metió la mano en la escuadra para desviar la pelota a córner (37).



La fisonomía del partido no cambió tras la pausa y en otra jugada de Dzeko, el bosnio fue derribado dentro del área y el árbitro señaló un penal que transformó en el segundo gol 'il capitano' De Rossi (58).



Ese segundo gol dio alas a una Roma que solo necesitaba otro tanto para consumar la remontada.



- Héroe Manolas -

Alentados por el Olímpico, los romanos siguieron presionando y estuvieron cerca del tercero, primero con un remate de Radja Nainggolan que paró Ter Stegen (68) y después con un cabezazo de De Rossi que salió rozando el palo (70).



No fue hasta el minuto 74 del partido, con una jugada de Messi, cuando el Barcelona remató por primera vez con peligro al arco de Alison.



Pero la Roma no cejó en su empeño y en otro centro de Florenzi, Stephan El Shaarawy remató de forma acrobática y Ter Stegen salvó bajo palos (80).



Fue el anticipo de lo que llegó dos minutos después, en un córner desde la izquierda en el que Manolas se adelantó a la defensa y cabeceó en el primer palo al fondo de la red.



Con la eliminatoria perdida, el Barça se lanzó a por el milagro encomendándose a Messi. El argentino protagonizó un par de jugadas, pero en esta ocasión no fue suficiente y el equipo azulgrana queda fuera de la Liga de Campeones.