Requisitos para acceder a un bono de vivienda en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Muchos hondureños que desean comprar una vivienda en el país no saben que pueden acceder a un bono o subsidio que otorga el Gobierno.



Para hacer esto, son varios y sencillos requisitos que se deben cumplir para adquirir una casa en los diferentes proyectos habitacionales.



Pero, ¿Cómo se hace y qué se necesita?



Lo primero que se deberá hacer la persona interesada es visitar los proyectos de vivienda en las diferentes zonas del país y saber qué tipo de casa quiere y los costos.



Los encargados deberán remitirlo al banco para que solicite el financiamiento.



La agencia bancaria le pedirá una constancia de los ingresos que percibe una o dos personas en el hogar para determinar a qué vivienda aplica.



Los documentos principales a presentar son: Copia de tarjeta de identidad del o los solicitantes, copia del RTN (Registro Tributario Nacional), constancia de ingreso del o los solicitantes (Se debe tener una antigüedad laboral de más de 3 meses y una vigencia de la constancia de no más de 6 meses).



También debe tener constancia de que no posee vivienda, este documento debe ser firmado por las municipalidades donde residan.



Posteriormente, el banco envía la solicitud a Convivienda, que es la entidad encargada de aprobar el bono.



El bono podrá ser aplicado para la adquisición de una vivienda nueva o para la construcción de una vivienda en terreno propio cuyo valor sea de hasta un monto de 800 mil lempiras.



“Pueden ser aspirantes al bono… los ciudadanos hondureños mayores de 21 años, de cualquier estado civil, raza, sexo, origen social, idioma, religión, ideología o afiliación política, con ingresos de cero (0) a cuatro (4) salarios mínimos, siempre y cuando el aspirante no sea propietario de una vivienda”, detalla el decreto PCM-004-2018, por medio del cual se aumentó el monto de los bonos.



Los bonos van desde cerca de los 90 mil hasta los 130 mil lempiras por vivienda.



Los interesados deben contar con una prima de 3% del valor de la vivienda. Por ejemplo, si tiene un valor de 600 mil, la prima debe ser 18 mil lempiras.



“No podrán ser beneficiarios los ciudadanos que ya hubieren recibido un bono para vivienda de cualquier programa estatal”, establece el documento.



Para la clase media, que son viviendas de 800 mil a 2.2 millones de lempiras, solo aplica la tasa de interés preferencial de 8.7% por siete años. Después deberá pagar la tasa de mercado que mantienen los bancos, que supera el 12%.