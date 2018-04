Caso Collier: Madres de James O´Connor y Elías Chaín justifican que hayan tirado el cadáver

Tegucigalpa, Honduras

Con el único objetivo de defender públicamente a sus hijos ante los señalamientos de haber asesinado al universitario Carlos Collier, las madres de James O´Connor y Elías Chaín, amigos del fallecido, comparecieron este lunes en el programa Frente a Frente para revelar lo que realmente ocurrió ese día.

Abogadas de profesión, Yamileth Márquez y Mirna Regina Chaín aseguraron que sus hijos son inocentes y lo que ocurrió con Carlos Collier aquella noche del 12 de octubre de 2017 fue un accidente donde el universitario se disparó él solo.

"Lo que yo sé es que el accidente se produjo en un trayecto de unas cuatro cinco cuadras de que se subió Carlitos Collier al carro y cuando acordaron ni cuenta se dieron de que escucharon unas fuertes detonaciones y todos salieron del carro y dijeron ´no jueguen con eso´, y ahí vieron que el muchacho estaba caído en el carro", dijo Mirna Regina ante las interrogantes del periodista Renato Álvarez.

La madre de Elías Chaín agregó que fue su hijo quien le fue a contar al papá de Collier que el joven estaba muerto. "Mi hijo llegó y le dijo ´Carlitos se suicidó´, porque lógicamente quien se dispara es él y eso solo se puede considerar un suicidio porque nuestros hijos no estaban armados, quien llevaba el arma era Carlitos Collier".

"Ellos llegaron a la casa porque lógicamente, a usted le cae una taza de café encima y su tendencia es quererse quitar la ropa manchada, entonces es exactamente una reacción natural de una persona que le ha sucedido eso, buscar cambiarse, pero no por malicia, sin un trasfondo como lo quieren hacer ver los medios", detalló, al momento en que le consultaron porqué los jóvenes se cambiaron de ropa tras lo sucedido.

Por su parte, Yamileth Márquez causó polémica en redes sociales al justificar porqué su hijo participó en ir a lanzar el cadáver de su amigo. "Al ver que alguien ha muerto accidentalmente y yo lo veo, yo no sé qué voy a hacer como adulto", dijo inicialmente.

"Le voy a poner un ejemplo, una persona muy allegada a mí, ella andaba en su carro y andaba sus aritos, resulta que de alguna manera se le cayó uno, se olvidó de él y no lo encontró. Cuando llegó a la casa mandó a la empleada a que le sacara algo del carro, cuando la muchacha empieza a buscar mira el arito y dijo ´ay no, si este arito lo llega a encontrar la señora, se va armar un problema, porque la esposa va pensar que alguien lo dejó ahí´, inmediatamente la tendencia de ella fue botarlo, deshacerse de él para que su jefa no lo encontrara", ejemplificó.

"Si con algo tan sencillo como eso reaccionamos de una manera, entonces los cipotes se desesperaron y no fue por malicia ni mucho menos, porque ellos no tienen la capacidad de ocultar nada", agregó Márquez.

Por su parte, Tatiana Núñez, madre de Collier, reaccionó indignada ante las declaraciones y aseguró que fue O´Connor el de la idea de ir a tirar el cuerpo de Carlos a un solar baldío en la colonia Loarque, al sur de la capital de Honduras.

"Si son tan inocentes, que se vayan para los tribunales y que cumplan con la justicia. No hagan el ridículo justificándolos. O´Connor fue el de la idea de ir a tirar a mi hijo, aquí la víctima es mi hijo", declaró Núñez, mostrando su indignación.