Transportistas de carga pesada se toman las casetas de peaje en Comayagua

Comayagua, Honduras

Conductores de unidades de carga pesada se tomaron la mañana de este martes las estaciones de peaje ubicada en Siguatepeque, en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras.



Los transportistas exigen que se revise el aumento al cobro del peaje en la carretera CA-5, que de Tegucigalpa conduce a San Pedro Sula, pues la semana anterior las autoridades decidieron subir hasta en un 10 por ciento el cobro por vehículo.



Los dueños de las unidades parqueron las rastras frente a las casetas, para evitar el paso de otras unidades pesadas y afirmaron que la toma será indefinida mientras no tengan una respuesta por parte del gobierno de Honduras.



"No estamos permitiendo el ingreso de todo equipo que menee carga, todo lo que menee vehículos, carga, no puede circular ni para el sur ni para el norte", dijo uno de los encargados de la toma de peaje, quien también aclaró que los vehículos particulares sí pueden circular.



El lunes los transportistas de rastras y camiones se apostaron a la orilla de la carretera en el peaje de Zambrano, para protestar ante estas medidas, en especial porque al realizar fletes no reciben un pago extra para abonar en el cobro del peaje.

