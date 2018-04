Los mundialistas que defenderán otra bandera que no es la de su nacionalidad, este Mundial 2018

Erlin Varela

Tegucigalpa, Honduras

Nacieron en un país, pero en la vida decidieron abrazar otra bandera; muchos son los mundialistas que vieron la luz en una nación distinta a la que defenderán en Rusia 2018 a partir de junio.

La lista va desde varias figuras hasta otros no tan conocidos. España, candidata para ganar la cita, no es ajena a esta fenómeno y el 8.8 por ciento de sus convocados en las eliminatorias fueron no nacidos en sus tierras.

En sus filas tiene a Diego Costa y Thiago Alcántara. El delantero del Atlético de Madrid nació en Brasil (Lagarto), mientras que el volante del Bayern es de Italia; y si seguimos hablando de jugadores reconocidos, allí está Gonzalo el Pipita Higuaín.

El artillero de la Juventus nació en Francia, pero siendo bebé llegó a Argentina y por eso decidió defender la Albiceleste. Parecido caso es el del defensor central del Barcelona, Samuel Umtiti, quien es de Camerún y participa con la camiseta de Francia.

Marruecos, curtido

Portugal, por su parte, durante las eliminatorias echó mano de un 32.1 por ciento de “foráneos” y en Rusia tendrá a muchos de ellos: el caso más importante es el del exdefensa del Real Madrid, Pepe. El hoy zaguero del turco Besiktas es de Maceió, Brasil, pero adoptó la nacionalidad portuguesa luego de incursionar con éxito en la Primeira Liga lusa.

Otro de los casos es el del atacante del Manchester City, Raheem Sterling, quien juega en Inglaterra y es originario de Jamaica.

Y la anfitriona Rusia no es la excepción a la regla y contará con el brasileño Mario Fernandes. Concacaf también es parte de esta particularidad. Si Costa Rica tiene al nicaragüense óscar Duarte, Panamá cuenta con el mexicano Roberto Nurse. Sin embargo, el mundialista más atacado por el fenómeno es Marruecos, puesto que fue el país que más “extranjeros” utilizó en el camino rumbo a Rusia (61.5 por ciento).

Sus referentes son el defensa de la Juventus, Mehdi Benatia -Francia- y el delantero del Leganés de España, Nordin Amrabat (Holanda). Partiendo de las eliminatorias, solo siete pueden presumir de jugar únicamente con criollos: México, Colombia, Brasil, Alemania, Corea, Irán y Arabia.

