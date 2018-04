Real España saldrá con todo contra el Real Sociedad, dice el técnico Tato García

Tegucigalpa, Honduras

El empate de 2-2 de Real España en la casa del Olimpia le dejó un sabor agridulce al entrenador uruguayo Martín el Tato García. El técnico destacó que nos les sancionaron dos penales, uno contra Odis Borjas y el segundo a Selvin Guevara.



"Para mí fue penal sobre Odis Borjas. A Selvin Guevara le cometen un penal claro. Las repeticiones no se pasan", lanzó el estratega de la Máquina.



La ventaja del 2-0 a su favor la dejaron escapar..."Hubo cosas que fueron determinantes como la salida de Jhow y Mario, Olimpia solo agarró la pelota los primeros seis minutos y de ahí hasta el minuto 70 el Real España fue el dueño del partido, contabilizamos en una jugada 26 toques".



Se viene el duelo del miércoles en el estadio Morazán, reciben a Real Sociedad que está involucrado en el no descenso.. Y las bajas pueden pesar en el mediocampo y defensa.



"Trataremos de ganar el miércoles más allá de la situación, no nos interesa otra cosa", comentó el Tato García.



"Los cambios de Jhow y Allans Vargas fueron por lesiones musculares, que te puede llevar a 21 días o más como ha sido el caso de (Christian) Altamirano. Mario había hecho un partidazo, pero la subida del lateral izquierdo (Axel Gómez) que es jugador que tiene Olimpia con proyección, a Mario le costó por su característica".



¿Jugarán?, fue la consulta al entrenador aurinegro: "Vamos a ver", afirmó, "pero la última palabra la tienen los jugadores, en esta instancia no podemos regalar nada".



"Tuvimos malas experiencias descansando jugadores así que el miércoles utilizaremos todo nuestro potencial", apuntó.

Al conjunto aceitero le tiene mucho respeto. "Real Sociedad será más duro de lo que pudo ser Olimpia o Motagua, saldremos con todo, pero no pensando en el descenso ni en el Honduras Progreso. Yo no soy amigo de nadie solo de mi familia, solo pensamos en Real España".



Al principio se mencionó que Domingo Zalazar se perdería todo el torneo Clausura producto de fractura de dos costillas, pero el delantero argentino volvería en la jornada 18. "En estos momentos que tome con confianza, está mejor, el dolor se le fue, por lo menos en la banca lo podemos tener ante Juticalpa".