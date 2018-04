Sectores que estarán sin energía eléctrica este martes 10 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico este martes 10 de abril, debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en los líneas SFE-L291, CTE-L312, LVI-L236 y YOR-L399, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 10:00 PM a 1:00 AM del martes 10 de abril, en Distrito Central, Francisco Morazán

Colonia Quiroz

Colonia La Esperanza

Colonia El Rosario

Colonia Policarpo Paz García

Mall Premier

Colonia Carrizal No. 2

Parte de Colonia Alemania

Colonia San Lorenzo

Colonia El Pedernal

Parte de Colonia Santa Isabel

La Laguna

Las Pavas

Los Amates y zonas aledañas

De 8:30 AM a 4:30 PM en Choloma y San Pedro Sula, Cortés

Residencial Las Colinas

Colonia Monte Verde

Colonia Monte Alegre

Residencial Campisa I y II etapa

Colonia Juan Ramón Molina

Colonia Bosques de San Pedro



De 8:00 AM a 5:00 PM en El Porvenir, La Masica, Esparta, Atlántida

Aldea El Pino

Aldea de Caracas

Aldea La Unión

Aldea Monte Pobre

Aldea El Bambú

Aldea Cáceres

Aldea El Gancho

Aldea Orotina

Aldea Saladito

Aldea Camelias

Aldea El Chorizo

Aldea Santa Ana

Aldea El Naranjal

Colonia Alemania

Río Cuero

Aldea Monte Negro

Pozo Sarco

Aldea Trípoli

Colonia Los Indios

Aldea Punta de Rieles

El Embarcadero

Aldea Tierra Firme

Aldea San Antonio

Residencial Villa Real

San Juan Pueblo

Colonia Brisas de América

Aldea Siempre Viva

Aldea Lombardía

Aldea Piedra de Afilar

Flores de Italia

Mata de Guineo

La Libertad

Aldea El Suspiro

Aldea Los Cerritos

Aldea San José

La Guadalupe

La Ensenada



