Entrenador Fabio Capello anuncia el final de su carrera

El italiano Fabio Capello, que se ha construido un fabuloso palmarés como entrenador de fútbol, sobre todo con el Real Madrid y el Milan, anunció este lunes que pone fin a su carrera tras una última experiencia decepcionante en China.



Interrogado por la emisora Radio Anch'io Sport sobre la posibilidad de hacerse cargo de la selección italiana, Capello explicó que ya tuvo "experiencias con las selecciones inglesa y rusa".



"Quise volver a entrenar a un club y el Jiangsu Suning ha sido mi última experiencia en el fútbol", añadió el técnico italiano de 71 años, quien acaba de poner fin a su contrato con el club chino tras nueve meses decepcionantes.



"He hecho todo lo que quería. Estoy muy feliz de lo que he hecho y ahora me consagraré a mis actividades de comentarista. Es un papel en el que uno está seguro de ganar", añadió.



Centrocampista internacional, pasando por Juventus, Milan y Roma, Capello se convirtió después de uno de los entrenadores más exitosos y de mayor prestigio.



Ganó la Liga de Campeones con el Milan (1994) y cuatro títulos de la Serie A con el club lombardo, otro más con la Roma y dos ligas españolas con el Real Madrid, al que entrenó en dos etapas (1996-97 y 2006-2007).



También ganó otros dos Scudetto con la Juventus en 2005 y 2006) que fueron posteriormente anulados por el escándalo del Calciopoli.