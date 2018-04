Elvin Santos sobre conflicto con Luis Zelaya: "Lo que escriban en Twitter no vale nada"

Tegucigalpa, Honduras

El diputado del Partido Liberal, Elvin Santos, llegó este lunes a la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal como parte del acercamiento propuesto a las autoridades de este instituto político, pero el expresidenciable Luis Zelaya no se presentó.

Acompañado por parlamentarios liberales afines a él, Santos asistió a la cita con la esperanza de que Zelaya y los demás diputados que los representan en el Congreso Nacional estuvieran ahí.

"Hemos hecho invitaciones de manera pública, que todo el pueblo se dé cuenta que los liberales somos uno solo y queremos estar unidos como familia", dijo Elvin ante los medios de comunicación.

No obstante, no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje a Luis Zelaya, máxima autoridad del partido, quien aseguró que no había recibido invitación alguna a dicha reunión.

"Esto no necesita invitación, esto es una urgencia para salvar el partido (...), estamos dispuestos a hacer lo imposible para demostrar que estamos juntos, no tenemos intención de causar daño, ni se nos ocurre pensar en que las autoridades del partido renuncien, hemos pedido una oficina y no se nos ha querido dar", agregó.

Y es que Zelaya se pronunció la noche del domingo mediante su cuenta de Twitter, asegurando que la unidad sincera es bienvenida al partido, pero que no es excusa para no aplicar la ley a los liberales.

"Bienvenida siempre la unidad sincera y genuina del liberalismo, la cual pasa “obligatoriamente” por respetar sus legítimas autoridades, estatutos y doctrina partidaria. De ninguna manera “unidad” es excusa para no aplicar la Ley a quienes pisotean nuestros principios liberales", fue lo que escribió Luis Zelaya en su tuit.

En torno a ese mensaje, Elvin respondió que "lo que escriban en Twitter no vale nada, lo que vale es que los alcaldes y los diputados queremos la unidad".



No obstante, dejó claro que han tenido acercamientos con miembros de Libre y la Alianza de Oposición en busca de conformar una fuerza opositora en el Poder Legislativo.

"Nuestra relación con Libre hoy están mejor que nunca. En el Congreso estamos hablando con los diputados de la Alianza para poder constituirnos en una gran intención política y así solventar los problemas del país. Y eso no significa que vamos a debilitar nuestro partido", reveló el diputado liberal.