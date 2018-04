Arrestan a cantante Kendo Kaponi en Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico

El famoso cantante de reguetón, Kendo Kaponi, fue detenido la madrugada de este lunes en Puerto Rico luego que se emitiera una orden de captura en su contra.



El artista, cuyo nombre verdadero es José Rivera Morales, fue detenido en una residencia del sector de Hayales de Coamo y al parecer no presentó resistencia alguna porque estaba consciente de que lo buscaban.



Kaponi es señalado por haber golpeado a un hombre en el estado de Florida, Estados Unidos, y luego haberle robado su billetera.



De igual forma se le acusa de haber chocado un carro y luego huir de la escena. Sin mencionar que ha tenido varios incidentes por no pagar la manutención de sus hijos.



La orden de captura contra el reguetonero se emitió desde hace varios meses y se ofrecían 3 mil dólares como recompensa a quien ayudara a dar con el paradero de Kendo Kaponi.



Pese a que conocía que se le seguía un proceso, no dejó de mantener presencia en sus redes sociales e incluso de realizar conciertos y colaboraciones con otros artistas.



Kaponi será extraditado hacia los Estados Unidos para que se le haga el debido proceso.