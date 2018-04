Video: Alicia Machado asegura que Donald Trump intentó acostarse con ella

Miami, Estados Unidos

La exmiss Universo, Alicia Machado, encendió la polémica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego que revelara que intentó acostarse con ella.



En una entrevista para el programa "Suelta la Sopa", Machado confesó que en varias ocasiones el Magnate estadounidense se le insinuó en varias ocasiones, pero que ella no accedió.



La revelación de la también actriz venezolana se da luego que el periodista le preguntara si conocía al empresario de manera íntima.



Machado contestó: "No íntimamente. Lo conozco como persona, creo que eso es peor. Yo nunca en mi vida tuve relaciones con él".



El comunicador le interroga si Trump intentó hacerlo, a lo que ella dice: "Sí, para qué te digo que no, fue una situación muy difícil".



Reiteró que ella fue víctima de abusos psicológicos por parte del mandatario.

