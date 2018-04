Julissa Villanueva sobre premio Mujeres de Coraje: Este premio le abrirá muchas puertas al país

Ricardo Sánchez

Tegucigalpa, Honduras

La titular de Medicina Forense del Ministerio Público, Julisa Villanueva, recibió el pasado 23 de marzo el premio Mujeres de Coraje en Estados Unidos de manos de la primera dama Melania Trump. Al regresar habló con EL HERALDO sobre el reconocimiento. A continuación lo que dijo.

¿Cómo le notifican que va ser premiada en Estados Unidos?

La embajada de Estados Unidos venía haciendo una serie de trabajos conjuntos con nosotros y consideró haber visto en mi una mujer líder dentro de la institución, empoderada de mi trabajo, que prestaba servicios oportunos para resolver temas de justicia. Me comentaron después que pasé una serie de filtros entre muchas mujeres del mundo y solo quedamos 10 seleccionadas.

¿Cuál fue la agenda que tuvo en el país norteamericano, aparte de la ceremonia de premiación?

El Departamento de Estado de Estados Unidos y grupos organizados de mujeres hicieron que pudiéramos estar en una gira internacional con todas ellas, yo tenía dos traductores al servicio mío mañana, tarde y noche. Se planificaron una serie visitas en Washington.

¿Qué otras actividades realizó en su gira?

Tuvimos reuniones en el Instituto de Paz, tuvimos visitas a la Casa Blanca, al Capitolio e inclusive a la Corte Suprema de Justicia, donde pudimos conocer sus instalaciones y reunirnos en Washington con personalidades extremadamente importantes.

¿Qué experiencia le dejó recibir el premio de la primera dama de EE UU, Melania Trump?

La primera dama rompió los protocolos con nosotros, con las 10 mujeres que estábamos ahí, ella nos abrazó, en su discurso se miraba cómo hablaba de las mujeres heroínas en otros países y reconocer que EE UU está apoyando el trabajo de otros países es algo muy bueno.

¿Qué pudo conversar con la primera dama Melania Trump?

Tuvimos la oportunidad de estar con ella, donde nos tomamos fotografías, ella con mucha alegría nos dijo que estaba orgullosa de la importancia que era tener a 10 mujeres de valor. Ella dijo que iba a seguir apoyando a cada una de nosotras, que le dijera su nombre, que supiera que soy una patóloga de Honduras, que me sonriera, me diera la mano y me dijera: “Doctora, estamos con usted”. Me sentí francamente honrada.

¿A quién le dedica este premio?

Le dedico este premio a Dios, a Medicina Forense y a los hondureños. Este premio le abrirá muchas puertas al país y dará más compromisos para seguir adelante, a seguir perseverando.

¿Espera recibir ahora más apoyo internacional?

Estoy más que convencida que las puertas para los científicos investigativos del área forense se han abierto.