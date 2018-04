Tensión total por el no descenso en la Liga Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La lucha por no descender cobró más emoción este domingo tras los resultados de la fecha 16, donde Marathón se ha puesto líder del torneo Clausura y tabla general tras vencer a Motagua 2-1 en San Pedro Sula.



Platense se ha complicado en sus aspiraciones de permanencia tras perder 0-1 en casa ante el Honduras de El Progreso, en tanto que Vida salvó su categoría tras empatar 1-1 como visitante ante Real Sociedad que roza de nuevo la segunda división.



Otro equipo que salvó su categoría fue Lobos UPNFM que con su triunfo 3-2 ante Juticalpa, ahora tiene la "llave" para ayudarle a salvar la categoría a los arroceros el miércoles, en un duelo de mucho morbo. Por un lado, los Lobos son dirigidos por Salomón Nazar, en tanto que el Honduras es presidido por Elías Nazar, sobrino del DT universitario.



Destacable también el 2-2 entre Olimpia y Real España en el Nacional en el cierre de la fecha 16.





Fecha 17

Con los resultados anteriores, el miércoles que se juega la fecha 17, podría haber ya descenso, bajo los siguientes resultados: si Platense vence a Olimpia y Honduras de El Progreso a Lobos UPNFM; más derrota de Real Sociedad ante Real España, los Aceiteros volverán a Liga de Ascenso.



Si Real Sociedad no pierde en San Pedro Sula el miércoles, todo quedará pendiente para la fecha 18, bajos los resultados que consigan Platense, Honduras de El Progreso y Real Sociedad. Lo emocionante de la fecha 18, es que el partido cumbre es Real Sociedad vs Platense en Tocoa.



Platense deberá entonces vencer a Olimpia el miércoles para llegar más tranquilo a Tocoa en caso que estos ganen en San Pedro Sula. Pero si Platense pierde ante Olimpia, jugará una final directa por el no descenso en Tocoa.

Sin embargo, Olimpia no puede dejar más puntos tirados por allí, dado que si no llega a la final, la única forma de llegar a torneos de Concacaf es vía tabla general.



En ese sentido, el León tiene 58 puntos, por 65 de Marathón y 61 de Motagua. Dicho sea así, al Verde le basta vencer el miércoles al Vida en La Ceiba para ganar las cuatro vueltas del torneo.



Atención azules. Si Motagua no logra ser finalista, podría acceder a torneos de Concacaf dependiendo de las plazas que se le otorguen a Honduras, por lo que ganar las vueltas sería asegurar estabilidad.



Para el actual campeón Real España, la única forma de ser Honduras 1 y pasar directo a Liga de Campeones 2019, sería siendo bicampeón.





PRÓXIMA FECHA (17)

Miércoles 11 de abril

7:00 PM | Real España vs Real Sociedad

7:15 PM | Platense vs Olimpia

7:15 PM | Vida vs Marathón

7:15 PM | Honduras vs Lobos UPNFM

Jueves 12 de abril

7:00 PM | Motagua vs Juticalpa FC



FECHA 18

Domingo 15 de abril

3:00 PM | Real Sociedad vs Platense

3:00 PM | Marathón vs Honduras

3:00 PM | Juticalpa vs Real España

3:00 PM | Vida vs Motagua

3:00 PM | Olimpia vs Lobos UPNFM