Brad Pitt estaría saliendo con la arquitecta israelí Neri Oxman

Los Ángeles, Estados Unidos

Al parecer el famoso actor de Hollywood, Brad Pitt, ya habría superado de una vez por todas a su exesposa Angelina Jolie.



Y es que tras varios rumores de que había regresado con su ex anterior, Jennifer Aniston, varios medios estadounidenses aseguran que esto no es cierto y que es una arquitecta la mujer que le robó el corazón.



Se trataría de la israelí Neri Oxman, una talentosa y destacada mujer de 42 años.



Oxman es una reconocida profesora de la Universidad Tecnológica de Massachusetts (MIT). Por su destacada labor en la investigación ha sido premiada en varias ocasiones.



Medios como Six Page, señalan que Pitt conoció a la arquitecta por medio de su fundación "Make It Right", la cual ofrece soluciones de vivienda para personas necesitadas.



Este mismo sitio asegura que el actor estadounidense está fascinado con la israelí. Oxman, por su parte, estaría definiendo su relación como una "intensa amistad".