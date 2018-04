Se voltea remolque con inmigrantes en California

California, Estados Unidos

Un remolque para caballos que llevaba a unas 18 personas que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos se volteó en una carretera en California apenas al norte de la frontera con México, dijeron las autoridades el domingo.



El diario The San Diego Union-Tribune informó que varias personas en el remolque resultaron heridas en el accidente el sábado cerca de Campo, con lesiones entre moderadas y menores. Seis personas fueron hospitalizadas.



La Patrulla de Carreteras de California dijo que un testigo reportó que el remolque, llevado por una camioneta, comenzó a zarandearse y eventualmente se volcó de costado en la carretera Interestatal 8, con rumbo al norte.



El periódico indicó que las autoridades capturaron a la mayoría de las personas involucradas. La patrulla de carreteras reportó 18 individuos, mientras que la Patrulla Fronteriza dijo que eran 19. La razón de la discrepancia no estaba clara.



Las autoridades dijeron que el chofer de la camioneta no fue identificado de inmediato.