Buscaban a sospechoso de herir a un militar y encontraron a su padre con medio millón de lempiras

Tegucigalpa, Honduras

En un operativo realizado este sábado en el departamento de Gracias a Dios, extremo nororiente de Honduras, autoridades policiales estaban en busca del sospechoso de haber herido a un militar, pero al ingresar a una vivienda se encontraron con una sorpresa.



Y es que en la residencia del padre de Lindon Cean Fagot, señalado de haber dado muerte a un ciudadano y posteriormente herir con un disparo al soldado Oswaldo Dimsares Agustín, hallaron armas y más de medio millón de lempiras en billetes nacionales de varias denominaciones y dólares.



Autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) llevaron a cabo el operativo y al momento de intentar darle captura a Lindon, el sospechoso huyó hasta la casa de su padre, ubicada en el barrio El Centro.



"Al momento del registro de la vivienda del ciudadano Lindo Baynes Fagoth (padre del ciudadano Lindon) se le encontró en poder de un arma de fuego tipo pistola marca Glock calibre 40, además de varias cajas de munición de diferentes calibres y 3 cargadores de pistola Glock", indicaron las autoridades.



Pero, uno de los hallazgos que más impresionó a los agentes de Fusina fue que dentro de la casa había más de medio millón de lempiras.



El otro hallazgo que realizaron los agentes fue en uno de los cuartos de la vivienda, donde se encontraba Mork Johnson Copper, de 21 años, hijo del sospechoso, en poder de un arma tipo fusil calibre 22 y una caja fuerte de metal color negro que, al momento de ser inspeccionada por el equipo canino, dio como resultado positivo en munición y explosivo.

No obstante, la caja no se pudo abrir debido a que el ciudadano alegaba no tener llave y tuvo que ser decomisada y trasladada, junto con los sospechosos, hacia la posta policial más cercana.