Lula da Silva: Cumpliré mi condena para probar que soy inocente

São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil

Condenado a 12 años de cárcel por supuestos actos de corrupción, exl presidente de BRasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aceptó entregare este sábado a las autoridades, siempre y cuando lo haga al lado de sus simpatizantes y reafirmando su inocencia.



"Voy a atender el mandato de ellos. Y voy a atenderlo porque quiero mostrarles lo que es responsabilidad y para poder probar mi inocencia", dijo Lula.



Lula, de 72 años, se dirigió a la multitud que clamaba "¡No te entregues! ¡No te entregues!", al final de una misa frente al Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo, donde permanece atrincherado desde hace dos días.



"Voy a atender el mandato para que no digan mañana que soy un prófugo y que me estoy escondiendo. Voy para que sepan que no tengo miedo y que voy a probar mi inocencia", afirmó.



Cuando se entregue a la policía, Lula será trasladado a Curitiba (sur), donde le espera una celda de 15 metros cuadrados.



El expresidente "fue condenado por lavado de dinero y corrupción. Es preciso ejecutar la sentencia. No veo ninguna razón específica para aplazarla", dijo el presidente conservador Michel Temer, en una entrevista a la China Global Television Network (CGTN).