Marco Antonio Regil aclara su polémico ingreso a "Un Nuevo Día" tras salida de Daniel Sarcos

Florida, Estados Unidos

A solo unos días de que Daniel Sarcos saliera del programa estadounidense "Un Nuevo Día", de la cadena Telemundo, el mexicano Marco Antonio Regil, quien será su reemplazo, dejó claro que no llega para “ocupar ni tomar el lugar de nadie”, sino para “trabajar y poner todo mi corazón”.



“Yo sé que el lugar que Daniel (Sarcos) ocupó nadie lo va a ocupar. Ese es un cambio que iba a suceder conmigo o sin mi. Telemundo estaba buscando alguien que entrara al programa y yo me integro con mucho gusto”, reveló.



El mexicano que debutará en el programa el próximo lunes 16 de abril, también aprovechó para compartir, a través de un Facebook Live, sus prioridades en el programa.



“Vamos a hablar de cosas que nos ayudan a ser más felices, de nuestra economía, de nuestra salud física, mental, emocional, temas que me apasionan muchísimo”, especificó.



El conductor trabajará junto a Rashel Díaz, Adamari López, El Chef James, Mario Vannucci y Zuleyka Rivera en la presentación del programa de noticias y entretenimiento.



Cabe señalar que Ana María Canseco también anunció su salida del programa, pero en este caso por decisión de la empresa.